70,9 miliardi di dollari nel 2006 in rinnovabili

Il panorama è incoraggiante: gli investimenti in questo campo sono in rapido incremento. Nel 2006 hanno raggiunto la soglia dei 70,9 miliardi di dollari, con un incremento del 43% rispetto all'anno precedente. E la tendenza pare confermata anche per il 2007. I settori che hanno fatto registrare i più elevati livelli di investimento sono quello eolico, il solare e quello dei biocombustibili. Sono infatti questi i settori in cui le tecnologie sono più all'avanguardia e in cui la ricerca vanta già un'esperienza pluriennale. Unione Europea e Stati Uniti guidano la classifica degli investimenti (investono insieme il 70% del totale), anche se in ambito statunitense gli investimenti dal settore privato (64% del totale) sono di gran lunga più elevati che in Europa (55% del totale). In crescita anche il trend del Giappone, con investimenti privati che raggiungono il 75% del globale. Tuttavia gli analisti considerano la Cina come la realtà in maggiore espansione: oggi ha una quota del 9% sul totale globale degli investimenti. Gli altri Paesi in via di sviluppo contribuiscono per il 21%. Anche nel campo dell'efficienza energetica, gli investimenti nelle nuove tecnologie sono sempre piu' significativi: nel 2006 questi hanno raggiunto gli 1,1 miliardi di dollari, contro i 710 milioni dell'anno precedente. Una notevole espansione viene segnalata anche per gli investimenti in tecnologie per l' efficienza energetica (1,1 miliardi di dollari nel 2006 contro i 710 milioni del 2005). Gianluca Cazzaniga