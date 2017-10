A caccia degli Anni ’60 da Roma a Barcellona!

Il viaggio negli anni '60 - rigorosamente a Impatto Zero® - prende il via sabato 12 maggio a Roma, Piazza Cavour, con una maratona musicale, dalla mattina all'imbrunire, affidata a complessi e gruppi, giovanili e di base, organizzata insieme al XVII Municipio di Roma Capitale. Nella stessa piazza gli orgogliosi proprietari faranno mostra delle loro auto d'epoca mentre le squadre si cimenteranno in una caccia al tesoro attraverso il cruciverba tematico elaborato dal noto "giocologo" Ennio Peres. La caccia coinvolgerà i viaggiatori durante tutto il soggiorno, sulla nave e tra i luoghi più magici di Barcellona. A bordo della Cruise Roma di Grimaldi Lines la musica sarà regina anche con i concerti live firmati dal gruppo I Beatles a Roma, oltre alle numerose attività. L'arrivo in Spagna sarà animato il lunedì dal corteo dei veicoli storici che sfileranno per le vie del gioiello catalano. Il ritorno si concluderà con il Galà e le premiazioni con pacchetti di viaggi e soggiorni per i vincitori della caccia al tesoro e delle altre competizioni. Tutta la programmazione e le informazioni sono consultabili sui siti www.letitboat.it e www.ellytravel.com