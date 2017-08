Adidas annucia di voler realizzare prodotti riciclabili all’infinito

Adidas ha annunciato che guiderà il Consorzio Wrap Sport Inifinity, finanziato dalla Commissione europea, con l'obiettivo di produrre abbigliamento sportivo riciclabile all'infinito. Con questo programma ogni grammo dei prodotti realizzati sarà pensato, progettato e riciclato per essere trasformato in un materiale modellabile in 3D.

Photo via Adidas.

Il ciclo dei nuovi materiali. Photo via Adidas.