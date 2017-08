Aiuta Eco Store a donare carta alle scuole d’Italia

In cosa consiste "Missione Scuola"? E' un'iniziativa pensata per venire incontro alle esigenze della scuola italiana, sempre più in difficoltà a causa dell'attuale congiuntura economica. La Missione consiste nella possibilità, da parte del cliente Eco Store, di donare fogli di carta riciclata per fotocopie alla scuola che preferisce, potendo spaziare dalla materna fino all'istituto superiore. La modalità di partecipazione è molto semplice: dal 30 settembre al 27 ottobre, ci si può recare in uno dei 330 punti vendita Eco Store e fare un acquisto. Per ogni 10 euro spesi per i nostri prodotti, si potranno destinare 50 fogli di carta alla scuola designata. Chiunque può partecipare alla Missione, privati o aziende. Sarà possibile inoltre decidere direttamente la classe a cui destinare le risme e se far allegare alla donazione il proprio nominativo. In questo modo, il dono diventa molto personale. Quali sono i prodotti Eco Store che consentono di partecipare all'iniziativa? Cartucce Re-use, Cartucce e toner compatibili, Cartucce e toner rigenerati, le nostre carte speciali a marchio Eco Store e i prodotti della linea informatica natural e classic. Due parole sul Movimento di Liberazione delle Cartucce "Re-use is the future"… Il Movimento nasce nel 2012 sulla scia di uno dei nostri valori cardine: il rispetto per l'ambiente. Si tratta di un gruppo virtuale di attivisti rappresentati da delle cartucce animate (vedi spot), non a caso simbolo del nostro retail, che organizzano missioni ecosostenibili dietro lo slogan "Re-use is the Future", il riutilizzo è il futuro, che è per l'appunto la mission della nostra azienda. Il prefisso Eco del nostro brand rappresenta, infatti, non solo l'ideologia che ci guida nelle nostre politiche di prezzo, ma anche la direzione verso la quale sono orientati tutti i nostri obiettivi nel campo dell'ecosostenibilità. La nostra volontà è quella di perseguire questa strada, sempre nella direzione più Eco possibile. A tal proposito, crediamo che vendere prodotti rigenerati e compatibili, ricaricare le cartucce vuote grazie al sistema esclusivo Ink Evolution, utilizzare energia alternativa voglia dire andare nella giusta direzione. Come fate a rigenerare le cartucce? Le cartucce Re-use sono il nostro cavallo di battaglia. Grazie all'esclusivo sistema di ricarica Ink-Evolution a circuito chiuso, progettato e brevettato dai noi, possiamo ricaricare una cartuccia vuota in pochi minuti e in modo professionale direttamente nel punto vendita. In questo modo assicuriamo in breve tempo al cliente un prodotto di qualità, conveniente e a basso impatto ambientale. Non possiamo eliminare il processo di stampa, ormai indispensabile nella vita di tutti i giorni, ma almeno possiamo contribuire alla riduzione degli sprechi. E' conveniente usarle? Costano più o meno di quelle "normali"? Il costo di una cartuccia Re-Use è inferiore rispetto a una cartuccia originale in assoluto per quanto riguarda la capienza standard. Se invece andiamo a prendere le nostre cartucce ad alta capacità, si potrà notare un'equivalenza di prezzo, a fronte, però, di una maggiore quantità d'inchiostro. Quanti negozi aderiscono a "Missione Scuola"? L'iniziativa ha carattere nazionale, ma ogni singolo affiliato ha la facoltà, in quanto imprenditore, di scegliere se partecipare o meno. Come azienda contiamo fortemente sulla collaborazione dei nostri affiliati, in quanto crediamo che questa operazione abbia un ritorno importantissimo per gli istituti scolastici italiani. Perché Eco Store ha deciso di lanciare questa campagna? L'idea è venuta dopo aver ascoltato i racconti di alcuni genitori impiegati in azienda. Abbiamo saputo che alle mamme d'Italia viene chiesto del materiale per la classe dei figli. Raccolto questo spunto e considerata l'attuale congiuntura economica, abbiamo deciso di avviare questa Missione con l'obiettivo di donare alla scuola italiana 5.000.000 di fogli di carta riciclata, andando così a supportare l'istruzione dei giovani e ad alleggerire la spesa delle famiglie. Ora abbiamo superato la metà del nostro obiettivo, ogni giorno aggiorniamo il nostro sito internet con il numero di fogli raccolti. I fogli verranno conteggiati e distribuiti al termine della Missione.