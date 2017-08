Gli aerei Alaska Airlines volano con i resti degli alberi

Certo non si abbatteranno alberi per farne biocarburanti. Questo è da chiarire subito. Ma per fare il pieno agli aerei dell'Alaska Airlines, sarà utilizzato un carburante derivato dai rami e dalle branche provenienti dal ceduo delle foreste.

L'Alaska Airlines fa il pieno di alberi

Biocarburante sperimentale