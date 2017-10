Alla Lamborghini misurano l’impronta

Siglato pochi giorni fa l'accordo volontario tra Automobili Lamborghini e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'avvio del progetto di collaborazione che prevede la misurazione dell'impronta ecologica nei sistemi produttivi dell'azienda automobilistica di Sant'Agata Bolognese. Lamborghini Automobili verrà così accompagnata passo passo da una task force del Ministero nella misurazione delle emissioni di anidride carbonica durante le fasi di realizzazione delle scocche e delle parti in fibra di carbonio delle famose auto di lusso, per poi avviare programmi di riduzione e compensazione. "Questo accordo conferma l'impegno di Lamborghini sia in tema di sostenibilità ambientale sia in termini di elevata tecnologia e innovazione" ha affermato Stephan Winkelmann, Presidente e ad di Automobili Lamborghini. "Il traguardo raggiunto oggi premia la coerenza di un percorso, iniziato cinque anni fa, volto alla riduzione delle emissioni di CO2 sia dei nostri prodotti che dei nostri siti produttivi". Primo esperimento di casa automobilistica che addotta una strategia per calcolare e compensare le emissioni climalteranti, Lamborghini Auto non è certo nuova a questo tipo di iniziative. Con l'obiettivo di ridurre del 35% le emissioni di CO2 delle proprie vetture e di rendere l'intero stabilimento CO2 neutrale entro il 2015, la casa costruttrice di automobili è stata la prima ad ottenere la certificazione ISO 50001 - certificazione che conferma l'impegno nell'efficienza energetica di tutta l'attività. Per il costante miglioramento delle monoscocche delle supersportive, nella sede di Seattle, l'azienda istituito l'Automobili Lamborghini Advanced Composite Structures Laboratory (ACSL), struttura dedicata alla ricerca e sviluppo di materiali compositi in fibra di carbonio per il settore automobilistico e aeronautico in collaborazione con la University of Washington e la Boeing Company. Come conferamato dallo stesso Ministro Clini: "quello di oggi è un importante segnale da parte di una azienda del lusso, storico marchio del made in Italy nel mondo, che si impegna a valutare e ridurre il proprio impatto sull'ambiente". Questo progetto infatti: "valorizza l'impegno dalle aziende italiane che intendono rispondere alla richiesta di certificazione di qualità ambientale e di innovamento tecnologico, quali fattori di competitività nei mercati internazionali soprattutto per i prodotti di alto livello, bandiera del made in Italy". A quando la "Green Lambo"?