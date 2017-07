Ambasciatore Impatto Zero 2014

Cos'è Ambasciatore Impatto Zero® L'iniziativa ha come obiettivo la creazione di una squadra composta dalle realtà che hanno aderito a Impatto Zero® più fedeli e attivi nel diffondere i valori della sostenibilità sia internamente che ai loro clienti e fornitori (stakeholder). Diventare Ambasciatore significa avere più mezzi a disposizione per comunicare i risultati raggiunti nel campo della sostenibilità nel corso degli anni e diffondere consapevolezza sull'importanza di intraprendere questo percorso. Perché partecipare Diventare Ambasciatore vuol dire diventare protagonisti di un cammino già intrapreso da oltre mille aziende in Italia e impegnarsi direttamente nell'azione di sensibilizzazione. Vuol dire guadagnare reputazione e aumentare il ventaglio di contatti conoscendo nuove realtà in linea con i propri valori e con quelli di LifeGate. Come diventare Ambasciatore Per aderire a Ambasciatore Impatto Zero® è necessario aver partecipato al progetto Impatto Zero® nell'ultimo anno o per un lungo periodo negli ultimi cinque anni. È un'occasione per condividere e diffondere i valori e i principi di sostenibilità sociale e ambientale promossi da LifeGate, per uno sviluppo sostenibile rispettoso della natura e delle persone. Per maggiori informazioni scrivi [email protected]

dal 2008 rende a Impatto Zero

diversi eventi, pubblicazioni e materiali istituzionali contribuendo alla tutela di una media annuale di oltre 36mila metri quadrati di foresta in Costa Rica e in Italia.

dal 2005 ha reso a Impatto Zero

oltre 100mila copie del Drive Case, la mobilità della flotta auto aziendale, dei dipendenti e delle realtà aderenti a Ecopolis Fleet , una decina di eventi e il Sole 24 Ore del 16 febbraio 2009. Ha contribuito alla tutela di una media annuale di oltre 640mila metri quadrati di foresta in Costa Rica e in Madagascar e in Italia, nel Parco del Ticino.

dal 2009 ha reso a Impatto Zero® la propria attività e gli eventi organizzati con brand “FriendlyEnvent”, contribuendo alla tutela di una media annuale di oltre 37 mila metri quadrati di foresta all’estero e in Italia. Leggi di più >>

dal 2012 ha reso a Impatto Zero

160mila numeri della rivista Green Building contribuendo alla tutela di una media annuale di oltre 23mila metri quadrati di foresta in Costa Rica.

ha reso a Impatto Zero

l'evento, entrato nel Guinness dei primati, "La tisana più grande del mondo" (2008) contribuendo alla creazione e tutela di oltre 5.800 metri quadrati nel Parco del Ticino e l'edizione 2012 del Festival Internazionale del Film di Roma mediante crediti di carbonio generati da interventi di creazione e tutela di oltre 1.650.000 metri quadrati in Bolivia. Anche l'edizione 2013 del Festival è stata resa a Impatto Zero® contribuendo alla creazione e tutela di oltre 724.000 mq di foresta in Bolivia e 430.000 mq in Madagascar.

(I Provenziali) per diverse volte dal 2006 ad oggi, ha reso a Impatto Zero

la propria attività contribuendo alla tutela di una media annuale di oltre 13mila metri quadrati di foresta in Costa Rica e in Madagascar.

dal 2010 ha reso a Impatto Zero® circa 110mila pubblicazioni tra cui Terna News, il traffico internet di

,

e InTernamente e i primi 525mila chilometri percorsi dalla flotta auto aziendale. Ha contribuito alla tutela di una media annuale di quasi 2 milioni di metri quadrati di foresta in Italia e nel Mondo.

