Anna Maria Rugarli. Questo è l’impegno di Vf Corporation per la sostenibilità outdoor

Vf è una delle società proprietaria di alcuni dei marchi più noti per chi ama gli sport outdoor o che comunque pratica attività all'aria aperta a contatto con la natura e la biodiversità. Per questo sempre di più gli appassionati che, pur apprezzando i marchi di Vf per la loro qualità, sono interessati a conoscere il vero impatto di questi prodotti sull'ambiente. A questo scopo abbiamo intervistato Anna Maria Rugarli, sustainability and responsibility senior director Emea di Vf Corporation. Diversi i temi toccati, dalle iniziative sostenibili alla lista dei prodotti vietati o da abbandonare (come i Pfc) nella filiera produttiva, fino al tema sempre più sentito dell'economica circolare. Senza dimenticare il rispetto per i diritti degli animali. Ci può fare una panoramica generale dell’impegno di Vf Corporation verso la sostenibilità ambientale e sociale? Per noi di Vf, la sostenibilità è un aspetto altamente legato al business dell’azienda, oltre che un modo di operare nel rispetto dei principi della responsabilità d’impresa. In questo ambito, la sostenibilità rappresenta sia un vantaggio competitivo sia un’opportunità per aiutare a preservare l’ambiente in cui viviamo, di cui i nostri clienti godono anche utilizzando i nostri prodotti. Per l’azienda, una politica di business incentrata sulla sostenibilità è l’unica chiave per una crescita responsabile e consapevole che si concretizza sia nel modo in cui i nostri prodotti sono realizzati, sia nello sviluppo di progetti di salvaguardia ambientale, fino al supporto alle comunità locali in cui operiamo. Ci sono differenze di approccio a seconda della regione del continente in cui Vf opera? In Vf condividiamo la cosiddetta cultura “One Vf”: lavoriamo in tutto il mondo per raggiungere obiettivi comuni. Allo stesso tempo, sappiamo che ogni regione ha le proprie peculiarità; per questo motivo, il nostro programma di sostenibilità si adatta di conseguenza. Un ottimo esempio è come abbiamo affrontato il tema del benessere degli animali, verso cui i clienti europei hanno dimostrato un grande interesse, prima di altre regioni. In questo contesto, già nel 2012 i nostri colleghi europei di North Face hanno iniziato a sviluppare il Responsible down standard, in collaborazione con Textile exchange e Control union certifications per migliorare la tracciabilità nella catena di fornitura di piume e assicurare il benessere degli animali lungo tutta la filiera.