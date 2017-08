Apple protegge le foreste per avere carta sostenibile

Apple, il celebre gigante statunitense dell’informatica, sta proteggendo le foreste negli Stati Uniti e in Cina perché, secondo le parole di Lisa P. Jackson, vicepresidente e responsabile delle iniziative ambientali dell'azienda di Cupertino, “ritiene che la carta, come l'energia, può essere una risorsa rinnovabile”. Nel corso di una conferenza sui danni alle risorse naturali, svoltasi a Santa Fe, in New Mexico, Jackson ha affermato che Apple è “costantemente alla ricerca di modi per ridurre l’impatto della carta impiegata per il packaging”.

Come Apple ridurrà l’impatto sulle foreste

La collaborazione con il Conservation Fund per salvare le foreste

America sempre più spoglia