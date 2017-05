Controllo, efficienza e sicurezza all’Automation instrumentation summit

Controllo e sicurezza prima di tutto. Saranno questi i temi principali dell'Automation instrumentation summit, il grande convegno internazionale su automazione e strumentazione di processo che si svolgerà i prossimi 5-6 luglio presso la bella cornice del Castello di Belgioioso (PV). L'evento è promosso da AIS, associazione senza fini di lucro che si propone di diffondere informazioni relative a strumenti e sistemi di misura e controllo e ISA Italy Section, la Sezione Italiana dell’ISA–The Instrumentation, systems and automation society, con circa 40.000 soci professionisti che operano nel settore della strumentazione e del controllo di processo. Attraverso incontri e presentazioni, si vuole favorire lo scambio e il confronto d’idee e soluzioni tecnologiche all'avanguardia tra le diverse aziende manifatturiere, con l'obiettivo di individuare strategie per uscire dalla recessione e realizzare miglioramenti in tutto il settore.

Temi dell'Automation instrumentation summit

Le aziende

Come partecipare

Orari