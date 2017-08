Bauli. Uova di Pasqua (e sorprese) a Impatto Zero

Bauli aderisce al progetto Impatto Zero® per ridurre e compensare l'impatto ambientale della produzione delle uova di cioccolato Koccibella e Kucciolotti family. Al latte o fondenti, lisce o con nocciole, bianche o nere: di uova di Pasqua ce n'è per tutti i gusti e, con i loro colori e sorprese, il prossimo 24 aprile invaderanno le tavole degli italiani, per la gioia dei bambini (e non!). La novità per la Pasqua 2011 è proposta da Bauli e LifeGate, che lanciano le speciali "uova di Pasqua a Impatto Zero®", perché anche con un semplice dolce si può contribuire alla salvaguardia dell'ambiente. Bauli ha infatti aderito al progetto Impatto Zero® di LifeGate per ridurre e compensare l'impatto ambientale della produzione delle uova di cioccolato Koccibella e Kucciolotti Familiy. Le emissioni di CO2 generate verranno assorbite contribuendo alla creazione e tutela di oltre 220.000 mq di foresta in crescita in Costa Rica, lo stato con la più alta densità di biodiversità del mondo, salvaguardando numerose specie animali e vegetali. Un'iniziativa importante, che coniuga alti valori ambientale, simbolici e pratici. Aderire al progetto Impatto Zero di LifeGate® è stata una scelta strategica di Bauli considerando il crescente numero di consumatori sensibili alle tematiche della sostenibilità. Oltre alla vivacità delle immagini e dei colori raffiguranti la natura e gli animali, contraddistinguono queste uova i claim della campagna, ben visibili su tutti materiali di vendita, "meno CO2 più foreste".