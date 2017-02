Con Bee my Future, Ricola salvaguarda le api

I nostri migliori amici, tra gli insetti, sono sicuramente le api e gli altri impollinatori: senza la loro presenza, sarebbe addirittura a rischio la nostra stessa sicurezza alimentare. Secondo studi Fao, infatti, ben 71 delle 100 colture più importanti al mondo, come mele, mandorle, frutti di bosco, si riproducono grazie agli impollinatori, e oltre l'80 per cento delle coltivazioni destinate agli esseri umani, tra cui zucchine, pomodori e moltissimi altri ortaggi, dipendono dal loro instancabile lavoro gratuito. Da tempo, però, le popolazioni di api stanno subendo un calo, causato tra i vari fattori anche dall'uso intensivo di neonicotinoidi, insetticidi adoperati in agricoltura che attaccano direttamente il sistema nervoso di insetti e parassiti. Bee my Future è l'iniziativa di LifeGate che nasce per proteggere questa preziosissima risorsa e continuare a garantirci la sicurezza alimentare: il progetto prevede infatti l'allevamento di un apiario in contesti urbani secondo i principi guida del biologico da parte di un allevatore hobbista selezionato dall’Associazione partner del progetto, APAM – Associazione Produttori Apistici della Provincia di Milano, attiva dal 1982.

Ricola e Bee My Future

Ricola Foundation