Il biglietto d’auguri LifeGate per Natale 2013

Quali immagini evoca il Natale? Fiocchi di neve, alberi, candele. Regali. Il nostro, sono 50 metri quadrati di foresta nell'Amazzonia brasiliana (grazie al progetto Foreste in piedi - Brasile) tutelati per 5 anni, per ogni biglietto di Natale LifeGate. Il tuo? L'immagine. Inviateci idee, disegni, proposte grafiche, fotografie per il biglietto d'auguri LifeGate di Natale 2013. Vorremmo un biglietto d'auguri con un'immagine fresca, evocativa, ricca di suggestione e di ispirazione, capace di vibrare e di trasmettere la nostra cura per il pianeta. Con la natura nel cuore. Il contest Merry XmART propone la realizzazione di un soggetto creativo, che può essere semplicemente un disegno, uno scatto fotografico oppure un elaborato grafico completo. Il concetto da sviluppare deve evocare l'atmosfera del Natale, il legame con l'amore per le foreste e la natura. La persona che invierà la proposta più creativa, scelta da LifeGate per il proprio biglietto di Natale, sarà intervistata dalla redazione che ne pubblicherà un estratto sul sito e sulla newsletter di LifeGate. L'immagine scelta sarà pubblicata anche su Facebook e Instagram con un breve virgolettato dell'autore. A quest'ultimo verrà concesso il credit sul biglietto di Natale, e gli verranno mandati un attestato a suo nome con la tutela di 50 metri quadrati di foresta in Brasile, il gadget della campagna di Natale di LifeGate e 10 biglietti di Natale in omaggio. 1. Invia la tua proposta di creatività via e-mail a natale@lifegate.it entro il 22 ottobre 2013. Inviando per e-mail la tua creatività, riceverai entro 24 ore una risposta automatica che confermerà la sua ricezione da parte dello staff di LifeGate che si occupa dell'iniziativa. Se non riceverai tale risposta entro 24 ore, qualcosa potrebbe essere andato storto: prova a inviare nuovamente l'e-mail o a metterti in contatto con noi. Non inviare e-mail di dimensioni maggiori di 1 MB, è solo per preview. Inviandocela, acconsenti alla ripubblicazione dell'immagine a bassa risoluzione sui media LifeGate e sui social correlati, con la corretta indicazione del nome dell'autore o del nome d'arte che indicherai nell'e-mail. 2. Pubblicheremo subito sulla pagina Facebook di LifeGate le immagini più belle e significative. 3. Entro il 29 ottobre 2013 LifeGate sceglierà la proposta più bella, più interessante, più viva ...più LifeGate! L'elaborato prescelto, firmato dall'autore, diventerà il biglietto d'auguri Natale 2013 LifeGate. ILLUSTRAZIONI e FOTOGRAFIE Inviaci un tuo elaborato originale: disegno e o scatto fotografico ad alta risoluzione che verrà utilizzato per illustrare il biglietto di natale LifeGate. Sotto trovi le specifiche tecniche. SPECIFICHE TECNICHE Per partecipare al contest dovrai inviare all'indirizzo natale@lifegate.it entro il 22 ottobre 2013 un file a bassa risoluzione: - formato file pdf o jpg - formato elaborato: quadrato mm 148x148, 72 dpi (peso massimo 1 MB) - colore: RGB L'autore dell'elaborato prescelto sarà ricontattato per reinviarlo ad alta risoluzione, - formato file: pdf o jpg - formato elaborato: quadrato mm 148x148, 300 dpi - colore: RGB ELABORATI GRAFICI COMPLETI DEL BIGLIETTO Se sei un graphic designer puoi inviarci la tua proposta sia del biglietto cartaceo che della versione digitale. Sotto trovi le specifiche tecniche. SPECIFICHE PER IL BIGLIETTO CARTACEO Per partecipare al contest dovrai inviare all'indirizzo natale@lifegate.it entro il 22 ottobre 2013 un file a bassa risoluzione: - formato file pdf o jpg - formato elaborato: quadrato mm 148x148, 72 dpi (peso massimo 1Mb.) - colore: RGB - fronte e retro L'autore dell'elaborato prescelto sarà ricontattato per reinviarlo ad alta risoluzione per la stampa: formato file pdf - formato elaborato: quadrato mm 148x148, 300 dpi - colore: CMJK - crocini di taglio più 5mm di sbordo per lato. CONTENUTI Fronte: - creatività messaggio di auguri Natale 2013 - si richiede di segnare l'ingombro nella parte superiore del biglietto per l'inserimento di un eventuale logo (A) e in basso a destra per l'inserimento del logo (B) - crediti dell'autore (Nome e Cognome). Retro: - Ci sarà la frase: "Con questo biglietto, LifeGate tutela 50 mq di foresta nell'Amazzonia Brasiliana grazie al progetto Foreste in Piedi" - prevedere lo spazio per il messaggio che ogni compratore scriverà a penna - si richiede di prevedere l'ingombro per l'inserimento del logo Impatto Zero®. SPECIFICHE PER IL BIGLIETTO DIGITALE Per partecipare al contest il concorrente dovrà inviare all'indirizzo natale@lifegate.it entro il 22 ottobre 2013 un file a bassa risoluzione: - Formato: rettangolare px 800x600 - Formato file: pdf o jpg, 72dpi, peso massimo 1Mb. - Colore: RGB (destinazione: allegato e-mail) CONTENUTI - prevedere lo spazio per l'inserimento di mittente e destinatario (intervento successivo a cura di LifeGate) - creatività messaggio di auguri Natale 2013 - inserire la frase: "Con questo biglietto saranno tutelati per te 50mq di foresta nell'Amazzonia brasiliana grazie al progetto di LifeGate, Foreste in Piedi" - si richiede di segnare l'ingombro, nella parte superiore del biglietto per l'inserimento di un eventuale logo (A) e in basso a destra per l'inserimento dei loghi (B)(C) - crediti dell'autore (Nome e Cognome)