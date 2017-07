La birra alla spina che taglia la CO2

È un progetto unico nel suo genere, partito nel 2007 a Copenaghen, nei laboratori Carlsberg, per approdare nel 2011 nel nostro Paese ed essere sviluppato dalla filiale italiana Carlsberg Italia. Con la nuova tecnologia, denominata DraughtMaster, la birra non è più contenuta nei fusti d'acciaio, ma in fusti in PET riciclabili. Ciò permette di ridurre l'impatto ambientale della birra alla spina durante le fasi di infustamento, distribuzione e consumo presso il punto vendita. Le proprietà organolettiche del prodotto, conferma l'azienda: "rimangono inalterate". Interessante il sistema che al momento della spillatura permette di eliminare l'utilizzo di anidride carbonica. Grazie alla semplice compressione effettuata dall'aria contenuta nel modulo a pressione in cui il fusto in PET va inserito, sono stati risparmiati, solo in Italia, più di 3 tonnellate i CO2, una superficie pari a quella di una cinquantina di Piazza del Duomo coltivata ad alberi. Questo è il progetto forse più innovativo che risulta dalla consultazione delle pagine di "SustainaBEERity - i nostri risultati, l'impegno di tutti", il Bilancio di Sostenibilità 2012 di Carlsberg Italia. L'azienda ha rilanciato negli ultimi anni lo storico Birrificio Angelo Poretti, attivo da ormai 140 anni a Induno Olona a Varese, con una produzione di oltre 1 milione di ettolitri di birra annui, tutti certificati secondo gli standard internazionali ISO 9001, ISO 14001, HACCP e - dal 2013 - ISO 50001. Inoltre grazie alla certificazione EPD - Environmental Product Declaration , ovvero la Dichiarazione Ambientale di Prodotto - Carlsberg ha valutato la sostenibilità ambientale della "bionda" tenendo conto dell'impronta ecologica di quest'ultima durante tutte le fasi del ciclo di vita (il cosidetto Life Cycle Assessment), dalla coltivazione delle materie prime, fino allo smaltimento del prodotto stesso. Alla prossima uscita in compagnia la "bionda" la potremo chiedere senza CO2.