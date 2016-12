Il birrificio più solare al mondo? È in Italia

Primo per produzione e primo per quantità di pannelli installata. È lo stabilimento produttivo Heineken di Massafra, in provincia di Taranto. L'impianto, presentato ufficialmente nel 2015 durante l'anno di Expo, è stato premiato da Solarplaza, network olandese che si occupa di promuovere le rinnovabili nel mondo, che ha realizzato la Top 50 Solar Beer Breweries.

La birra fatta col sole

Un birrificio solare