Blue Earth. Il telefonino diventa eco

Si presenta con un design accattivante, simile ad un ciottolo piatto, dai contorni arrotondati e dai colori che ricordano quelli della Terra vista dallo spazio: blu ed azzurro. La tastiera è sostituita da un touchscreen ed è costruito interamente senza l'ausilio di materiali nocivi e tossici; quindi niente ritardanti di fiamma, niente berillio o ftalati. Oltre a queste caratteristiche, di per sé uniche, è possibile configurare il cellulare in modalità "Eco": regolazione dei consumi energetici, della luminosità dello schermo, della durata della retro-illuminazione e uso del Bluetooth. Ma non solo. Verrà commercializzato all'interno di un packaging ridotto al minimo e in carta riciclata e il carica batterie in dotazione consumerà, in stand-by, meno di 0,03 Watt. Per invogliare gli utilizzatori di questo piccolo gioiello della telefonia a lasciare a casa l'auto e camminare, esiste una particolare funzione, chiamata "Eco-Walk". Un contapassi, di quelli usati da chi magari fa sport regolarmente, consente di contare letteralmente i passi, calcolando così la CO2 che si è evitato di immettere in atmosfera, scegliendo una passeggiata al posto di un veicolo a benzina. "Vogliamo raggiungere il più alto status ecologico presso i nostri clienti e partner di business,- ha dichiarato JK Shin, Executive Vice President e Head della Divisione Mobile Communication di Samsung Electronics - offrendo i migliori prodotti a basso impatto ambientale e promuovendo attività di salvaguardia dell'ambiente". Di certo un forte segnale verso quello che potrà diventare un importante motore per la prossima economia: la tecnologia a servizio dell'ecologia e del riparmio energetico.