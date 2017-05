A Bologna il primo forum nazionale sull’economia circolare

“L’economia circolare in Italia non è solo possibile, ma è già realtà ed è un esempio per l'Europa”. Questa l’ottimista dichiarazione di intenti su cui si fonda il primo forum nazionale sull'economia circolare in programma a Bologna il 7 giugno. Il convegno, che si svolgerà a Palazzo Malvezzi de' Medici dalle 8.30 alle 17.30, è uno degli eventi collaterali del G7 Ambiente che si terrà a Bologna l’11 e il 12 giugno.

Materiali, rete, green jobs, comunicazione

I protagonisti

La teoria della ciambella

Il valore dei rifiuti

Lavori verdi

Sviluppo intelligente

Comunicare l’innovazione