Bruxelles punta sull’efficienza e spinge sul teleriscaldamento

Con la Direttiva 2012/27/Ue, Bruxelles punta decisamente sull'efficienza energetica, affermando che gli obiettivi del 20% di risparmio entro il 2020 "devono essere raggiunti". Per questo suggerisce agli Stati Membri di scegliere dei target energetici da raggiungere, di ridurre del 1,5% la fornitura di energia al cliente finale e di puntare al 25% di efficienza anche trasformando i sistemi di distribuzione dell'energia, incluse appunto le reti di teleriscaldamento. Ad oggi il teleriscaldamento copre il 12% della domanda di calore e raffrescamento, grazie a 7.000 impianti, raggiungendo 70 milioni di cittadini europei. L'80% di questa energia proviene da impianti di cogenerazione e da fonti rinnovabili. Quali sono i benefici? Innanzitutto l'efficienza energetica. La produzione di energia, concentrandosi in unica centrale, permette di ridurre l'utilizzo di energia primaria, di ridurre le emissioni di CO2 e di inquinanti. Le centrali, a loro volta, possono essere alimentate utilizzando fonti rinnovabili e rifiuti, in un'ottica di gestione integrata. "Grazie ad un'efficiente rete di teleriscaldamento - ha riportato Sabine Froning, direttrice di Euroheat & Power - si prevede, entro il 2050, di poter ridurre le emissioni di CO2 e di ridurre la domanda di energia primaria proveniente da fonti fossili. Soprattutto di ridurre i costi energetici di 10 miliardi di euro e di creare più di 220 mila nuovi posti di lavoro".