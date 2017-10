Cambiamenti climatici. Ora sono entrati nei Cda aziendali

Agire nei confronti dei cambiamenti climatici non è più una questione politica o un'ideologia ecologista. A confermarlo è quell'89 per cento di grossi gruppi europei che hanno incrementato le azioni nei confronti del "climate change". O di quel 75 per cento che offrono incentivi per la gestione dei cambiamenti climatici.

Immagine di copertina Spencer Platt/Getty