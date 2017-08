“Cambiare” il clima con computer e cellulari? Qualcuno ci pensa

Martedì 13 maggio Viviane Reding, commissario europeo all'Informazione e ai Media, ha presentato un documento per aprire il dibattito su come il settore delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione possa contribuire a ridurre le emissioni di anidride carbonica del 20% entro il 2020 e contrastare i cambiamenti del clima. Ma le aziende del settore possono contribuire a ridurre notevolmente anche il restante 98%. In almeno tre modi. Uno: progettando oggetti che consumano meno energia. Due: riducendo le emissioni nel proprio settore. Tre: ideando soluzioni per diminuire le emissioni in altri settori. In particolare le reti energetiche, gli edifici e l'illuminazione. La Danimarca, ad esempio, ha tagliato drasticamente le proprie emissioni di CO2 negli ultimi 15 anni, sfruttando reti decentralizzate, co-generazione ed energia eolica. E in Finlandia le case risparmiano il 7% dell'energia grazie a contatori che indicano i consumi in tempo reale. Gianluca Cazzaniga