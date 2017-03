Le auto in car sharing Share’ngo misurano inquinamento e qualità dell’aria

Auto connesse, che si scambiano dati in continuazione. Non solo sul parcheggio disponibile più vicino o sul ristorante preferito, ma anche sui parametri ambientali della città. Insomma l'auto diventa una mini stazione di rilevamento che, circolando per le strade, è in grado di mappare la qualità dell'aria, l'inquinamento e molti altri parametri. È questo in breve il progetto Intelligent Seed, la prima sperimentazione di rilevazione dei dati ambientali da una rete di car sharing. Obiettivo? Trasmette fino a 0,25 terabyte di dati di controllo ambientale l'ora.

Il car sharing strumento per le smart city

Cos'è il progetto Intelligent Seed