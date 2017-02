Carioni, genuinità e sostenibilità a ciclo chiuso

A Trescore Cremasco, pochi chilometri da Crema, esiste un’azienda storica molto particolare, che per garantire la miglior qualità ai propri clienti si occupa internamente di tutti i diversi passaggi della filiera: dalla coltivazione di foraggi bio all’allevamento, dalla trasformazione alla vendita diretta di formaggi, alcuni dei quali premiati a livello internazionale. Non manca nemmeno l’energia autoprodotta, grazie ad un impianto a biogas che sfrutta gli scarti aziendali. La vostra è una filiera d’eccellenza. Da dove arriva il latte? Uno dei nostri punti di forza è la filiera corta e controllata, infatti abbiamo la fortuna di avere 750 ettari di terreno gestito direttamente dell’azienda agricola ed è un tutt’uno tra allevamento e trasformazione in prodotti finiti, avendo il latte prodotto direttamente dai nostri animali.