per iPhone, iPod touch, iPad e Android. Oltre che online, il servizio è disponibile anche quale carpooling App per iPhone, iPod touch, iPad e Android.

Sul tema della sicurezza carpooling.it dispone di numerose features tra cui un sistema di prenotazione, di feedback e l'opzione di autenticazione del profilo che permettono di fare carpooling in tutta tranquillità. Il sito suggerisce inoltre di attenersi ad alcune regole per far sì che il viaggio avvenga senza intoppi.. Altra novità di carpooling.it è l'opzione "carpooling per le donne" grazie alla quale le utenti donne possono decidere di rendere visibile la loro offerta/richiesta di viaggio ad un pubblico esclusivamente femminile.