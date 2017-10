Carugate come Barcellona: si punta sul solare

Nel giugno 1999 la città di Barcellona ha adottato la "Barcelona Solar Ordinance" per edifici nuovi o ristrutturati dopo il primo agosto 2000. L'ordinanza prevede, oltre l'obbligo di usare la fonte "sole", incentivi e norme tecniche e architettoniche per l'installazione di impianti solari termici (acqua calda). Che Barcellona stia facendo sul serio lo dimostra il fatto che per i progetti che infrangono quest'ordinanza sono state fissate multe che vanno da 6.000 fino a 60.000 Euro. Con un piano regionale e uno municipale sono stati stanziati aiuti che, complessivamente, coprono il 50% del costo totale. All'inizio l'ordinanza era stata applicata solo su alcuni quartieri nuovi della città, per edifici con un consumo di acqua calda superiore a 4.000 litri/giorno, ma successivamente l'ordinanza è stata ampliata, in quanto il volume dell'acqua calda consumata è stato portato a 2.000 litri/giorno. Anche gli edifici esistenti, a partire da quelli pubblici, sono obbligati a installare il solare termico. L'amministrazione cittadina ha infatti individuato tra gli 800 edifici municipali quelli con maggiore richiesta di acqua calda, come piscine, scuole e palestre. Barcellona si muove anche sul fronte del solare fotovoltaico, per ottenere energia elettrica dal sole. A maggio scorso è stato inaugurato il primo impianto pubblico con una potenza massima installata di 444kW. Tra breve sarà ingrandito fino a una potenza massima di 1,3 mW e verrà così coperto il fabbisogno di energia elettrica di 1000 persone. L'esempio di Barcellona ha ispirato Carugate, un comune a nord di Milano con ca. 13.500 abitanti, a prendere un provvedimento simile. Con un regolamento edilizio approvato nel novembre 2003 a Carugate è entrato in vigore l'obbligo di installare pannelli solari termici (acqua calda) negli edifici residenziali, privati e pubblici, di nuova costruzione. Per limitare la dispersione energetica delle case e migliorare la qualità acustica negli ambienti chiusi, il coefficiente di coibentazione è stato alzato da 0,28 (come prevede la legge) a 0,40, allineandosi così ai parametri validi nei paesi del nord europa. Il nuovo coefficiente permette un risparmio di riscaldamento del 30%. Un altro provvedimento nuovo con un buon impatto ambientale è l'obbligo di presentare il progetto del giardino, insieme a quello dell'edificio, con un albero piantato ogni 50 metri. Nonostante queste nuove norme comportino costi un po più alti, sembrano essere state accolte bene dalla popolazione. Un chiaro segnale che i cittadini hanno voglia di migliorare la situazione ambientale. Rita Imwinkelried