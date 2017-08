Cattedrali illuminate da rifiuti e gite turistiche negli impianti

Sono 700 mila le tonnellate di rifiuti incenerite ogni anno dalla centrale AVG (Abfallverwertungsgesellschaft Köln), nei pressi della città di Colonia, antica città della Germania che sorge a nord del Reno. In questa centrale vengono prodotti 350 milioni di kilowattora di energia elettrica, distribuiti alla rete elettrica locale. Chilowattora che vanno a coprire il fabbisogno di un quarto dei cittadini della città. Chilowattora che serviranno ad illuminare la famosa cattedrale "Kölner Dom", patrimonio dell'UNESCO dal 1996 e definita come "un'opera geniale di creatività umana, grazie ad un recente accordo tra l'azienda e la città. Se invece vi capita di navigare lungo le acque del Danubio, nei pressi di Vienna, potreste imbattervi nella centrale Spittelau, la cui facciata è stata riprogettata, resa colorata e irregolare dall'eco-architetto Friedensreich Hundertwasser a seguito di un grave incendio nel 1989. Da allora, la struttura ha unito i temi dei rifiuti, dell'energia a quello dell'arte. Nei tour organizzati, i visitatori possono avere una panoramica di come vengono trattati i rifiuti della città e di come vengono prodotti calore e acqua calda.