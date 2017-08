Tecnologie innovative: celle a film sottile

Nella tecnologia del film sottile lo spessore del materiale attivo è assai ridotto (1 micron). Queste celle utilizzano silicio amorfo (Si-A) o semiconduttori come il diseleniuro di rame ed indio (CIS). Al contrario delle celle in Si-A quelle CIS mostrano stabilità di prestazioni senza degrado dovuto all'esposizione alla luce solare; sono però sensibili a caldo e umidità. Un aspetto negativo è legato alla pericolosità nell'uso del selenio, anche se presente in quantità ridotte. Un altro materiale utilizzato è il telluriuro di cadmio (CdTe). La tecnologia è promettente, anche se deve risolvere il problema dell'impiego del cadmio, stabile se legato al Tellurio, ma non in forma gassosa nel processo di produzione. In generale le efficienze di conversione del film sottile raggiungono il 12% in applicazioni commerciali. Un'ulteriore evoluzione è data da celle a giunzione multipla, capaci di sfruttare maggiormente lo spettro solare. Sono realizzate mediante la sovrapposizione di più film sottili in materiali con differenti Energy Gap. In pratica vengono aggiunte ulteriori giunzioni, trattate in maniera differente, aumentando la porzione di spettro solare convertibile in energia. Le più diffuse sono le celle a doppia (tandem) o tripla giunzione. La cella a più elevata energia di soglia funziona da strato superiore e viene investita direttamente dal sole. La porzione di radiazione non assorbita raggiunge le successive che la sfruttano a loro volta per la conversione fotovoltaica. Vengono usate leghe di carbonio o germanio a base di Si-A per aumentare o ridurre il valore di Energy gap. Ogni strato converte in elettricità un particolare intervallo di lunghezza d'onda della radiazione solare, con rendimenti 4/5 volte superiori alle normali celle al silicio cristallino. Ad oggi il film sottile rappresenta il 10% del FV installato a livello mondiale anche se a dominare il mercato sono ancora i pannelli tradizionali, monocristallini (42%) e policristallini (45%).