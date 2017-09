Certificati verdi, come promuovere le rinnovabili

Si tratta di moltiplicare per tre quanto generato oggi con sole, vento, biomasse, geotermico e idroelettrico. Il principale sistema oggi in vigore di promozione di queste fonti nel settore elettrico è quello dei "Certificati Verdi", insieme a quote obbligatorie minime di elettricità da rinnovabili. Gli obblighi riguardano ogni operatore che produce o importa più di 100 GWh di elettricità l'anno da fonti fossili e la quota minima cresce di anno in anno: era il 2% rispetto al totale nel 2002, anno di avvio del sistema dei "Certificati Verdi", e arriverà al 7,55% nel 2012. In base all'energia prodotta, all'operatore viene riconosciuto un Certificato Verde, che può anche essere venduto a operatori che non siano stati in grado di raggiungere la loro quota annuale. La Finanziaria 2008 ha introdotto delle importanti novità per gli impianti a fonti rinnovabili che sono entrati o entreranno in funzione dopo il primo gennaio 2008. Per questi impianti i CV varranno 15 anni e non per 12 come in precedenza e il loro valore è pari al prodotto della produzione netta di energia moltiplicata per un coefficiente diverso da fonte a fonte. Altra novità è relativa ai piccoli impianti, quelli di potenza inferiore al Megawatt, per i quali è possibile richiedere un incentivo in conto energia, cioè con una tariffa fissa che remunera il chilowattora prodotto. Il vantaggio principale è che, a differenza dei CV, la tariffa non è soggetta a variazioni di mercato. I CV nel 2006 hanno riguardato l'11% di tutta l'energia prodotta da rinnovabili (grande idroelettrico incluso). Roberto Rizzo