Climate Savers Computing, quando l’informatica salva il clima

Da parte delle aziende produttrici, l'impegno è quello di produrre computer e prodotti informatici sempre più efficienti ed ecologici. Mentre da parte dei privati di adottare le nuove tecnologie, per arrivare a ridurre di 54 milioni di tonnelate la CO2 immessa in atmosfera entro il 2010, quantità paragonabile all'eliminazione dalla circolazione di 11 milioni di auto. Nata da Google nel 2007, l'iniziativa Climate Savers Computing è un'organizzazione no-profit che accoglie aziende produttrici, consumatori, privati ed associazioni ambientaliste. L'ispirazione deriva dalle linee guida 'salva clima' lanciate dal WWF già nel 1999, che sollecitava le varie compagnie a tagliare le proprie emissioni adottando atteggiamenti e tecnologie più ecosostenibili. Tre sono i semplici passi che ognuno di noi può compiere per utilizzare l'informatica 'verde':