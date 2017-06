I passi avanti del progetto triennale di gestione sostenibile dell’acqua in Tunisia di Cnh Industrial

Un’ampia e concreta iniziativa di gestione sostenibile dell’acqua in Tunisia è stata lanciata a Bruxelles nel corso degli European Develompment Days: un progetto che prevede l’impegno di Cnh Industrial a finanziare e riorganizzare le scarse e preziose risorse idriche nelle zone più desertiche del Paese. Il progetto è oggetto di un accordo stipulato con la Fao per tre anni. L’iniziativa interessa il governatorato di Kebili, una delle zone più aride del paese. Gli obiettivi sono numerosi: costruire e riparare i sistemi tradizionali di raccolta delle acque, realizzare orti per le famiglie, migliorare l’attività pastorale e creare frutteti e nuove aree boschive. Il tutto per assicurare una gestione pienamente sostenibile dell’acqua, risorsa quanto mai preziosa in un’area ad alto rischio di desertificazione.

Il reportage fotografico che documenta i progressi in Tunisia

Obiettivi e risultati del progetto triennale di gestione sostenibile dell’acqua in Tunisia