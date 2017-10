CO2, le aziende alla Ue: “Tagli più emissioni”

La possibilità di prorogare o meno il protocollo di Kyoto oltre il 2012 è uno dei principali argomenti all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri dell'ambiente Ue che si terrà oggi a Lussemburgo: la Ue cerca una posizione comune in vista della conferenza di Cancun sui cambiamenti climatici (29 novembre-10 dicembre). La discussione odierna è stata tuttavia anticipata da un dibattito in merito suscitato prima da una lettera pubblica di tre ministri europei (il ministro britannico dell'Energia e dei Cambiamenti Climatici, Chris Huhne, il ministro tedesco dell'Ambiente Norbert Roettgen e quello francese dell'Ecologia Jean-Louis Borloo), con cui chiedevano alla Ue di ridurre del 30 per cento, e non solo del 20, le emissioni di gas serra entro il 2020. L'Unione, secondo i tre ministri , dovrebbe innalzare i propri obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra per competere a pari livello con Cina, Giappone e Stati Uniti nella corsa alle tecnologie verdi. La recessione economica di per sé ha già contribuito infatti ad un calo delle emissioni dell'11% (rispetto al periodo pre-crisi), fatto che renderebbe meno oneroso un passaggio dal 30 per cento al 20 (la stima parla di 11 miliardi di euro in più) In risposta a questa lettera, 29 grandi compagnie del continente, (tra cui BNP Paribas, BSkyB, Capgemini, Centrica, Crédit Agricole, GE Energy, Johnson Controls Inc, Google, Marks and Spencer, Nike, Philips Lighting, Sony Europe, Swiss Re, Thames Water, Vodafone e l'italiana Barilla), hanno firmato l'appello (realizzato su iniziativa della University of Cambridge Programme for Sustainability Leadership e pubblicato su Financial Times, Le Monde e Frankfurter Allgemeine Zeitung) per incitare l'Europa a rafforzare l'obiettivo. Secondo le aziende infatti, i prezzi bassi della CO2 avrebbero minato seriamente gli investimenti domestici in tecnologie low-carbon e lo sviluppo internazionale del carbon trading: l'appello proveniente dal mondo del business chiede quindi all'Europa di tagliare le emissioni di gas serra non solo per rallentare il riscaldamento globale, ma anche per favorire la competitività economica a livello internazionale. Le compagnie firmatarie dell'appello ritengono inoltre fondamentale il fatto di uscire dalla recessione ponendo le basi per una crescita low-carbon che ci eviti di imprigionarci in un futuro ad alte emissioni. Innalzando l'obiettivo l'Unione Europea interverrà direttamente sul prezzo della CO2, dando i segnali economici di cui le compagnie hanno bisogno per continuare a investire miliardi di dollari in prodotti, servizi, tecnologie e infrastrutture low-carbon. CO2 e protocollo di Kyoto, un banco di prova per una politica comune europea: ne va del futuro di tutti noi.