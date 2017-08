Col vento in poppa!

Cos'è. Il vento è il moto delle masse atmosferiche che vorticano incessantemente su tutta la Terra tra i dislivelli (il "gradiente"), dai campi di alta pressione verso quelli a bassa pressione. Secondo Lester Brown, il prossimo futuro energetico appartiene al vento. "E' abbondante, economico, inesauribile, ampiamente distribuito, non danneggia il clima ed è pulito". Oggi: La "potenza nel vento" (P, funzione della densità dell'aria, p, dell'area intercettata dal vento, A, e della velocità istantanea del vento, V) viene trasformata in energia da aerogeneratori, turbine eoliche. Ne esistono da mezzo metro di diametro (da 20w, Marlec 500) fino al gigante della Vestas da 1650 kw con un rotore di ben 63 metri. In Germania, una Repower arriva a 123 metri (si chiama 5M: sta per 5 megawatt. Serve 4500 case). Secondo gli esperti, i venti di terraferma potrebbero già fornire energia pari a quattro volte il consumo energetico totale. Esiste una concreta disponibilità di volumi notevoli di energia eolica a prezzi competitivi. Secondo la Commissione Europea "ha avuto una progressione impressionante. Cresce a un tasso del 55% annuo. Gli obiettivi chiave del settore eolico sono stati superati tre anni prima del previsto". Il prezzo dell'energia elettrica prodotta dal vento si è ridotto di tre volte, dal 1981 a oggi. L'8% dell'elettricità danese è prodotta dal vento, l'11% in una regione tedesca, il 20% in Navarra, nel nord della Spagna. Il futuro. Oltre agli affinamenti tecnici (mulini c.d. "lenti", più leggeri, turbine più silenziose e più efficienti) si possono immaginare batterie di mulini a vento off-shore (in mare aperto), oppure dislocati in zone deserte, senza deturpare il paesaggio, per fabbricare sul luogo l'idrogeno, vettore d'energia immagazzinabile e trasportabile.