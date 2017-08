Topten: confronta online i consumi degli elettrodomestici

Topten è un portale online che permette di confrontare apparecchi che consumano elettricità, dalle lavatrici alle televisioni ai frigoriferi. La selezione dei prodotti si basa sull'efficienza energetica che viene unita ad altri criteri come l'inquinamento acustico e il consumo d'acqua. Topten è indipendente dai produttori e dai distributori e si basa su analisi di istituzioni indipendenti. E' presente in 13 paesi europei e ogni anno più di un milione di cittadini europei visitano le pagine dei siti nazionali per compiere la propria scelta di un apparecchio efficiente. Al momento Topten Italia ospita la selezione per i migliori frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori e lampadine a basso consumo. Per ogni apparecchio sono presentate le migliori alternative presenti sul mercato italiano, dalla più alla meno efficiente.

