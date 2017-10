Di seguito le novità più importanti del nuovo Conto Energia:

* Obiettivo di installare in Italia 3000 Mega Watt di fotovoltaico entro il 2016 (dei quali 1200 incentivabili da subito e il resto sulla base di un provvedimento definito successivamente). * Semplificazione delle procedure di accesso agli incentivi: basta realizzare l'impianto in conformità alle regole stabilite dal decreto e darne comunicazione al GSE (Gestore dei servizi elettrici), soggetto incaricato di erogare gli incentivi. * Certezza di accesso agli incentivi : anche quando sarà raggiunto il limite di 1200 MW di potenza immediatamente incentivabile, saranno ammessi alle tariffe incentivanti tutti gli impianti completati dai privati entro i successivi 14 mesi, o entro i successivi 24 mesi se realizzati da soggetti pubblici. * Nuove tariffe : incentivo che va da 0,36 ?/kWh per i grandi impianti industriali e cresce fino a 0,49 ?/kWh per i piccoli impianti domestici integrati negli edifici; tali incentivi si aggiungono al risparmio conseguente all?autoconsumo dell?energia prodotta (0,18 ?/kWh per le famiglie), o ai ricavi per la vendita della stessa energia (0,09 ?/kWh). Risparmio energetico: ulteriore aumento dell?incentivo, anche fino al 30 % per i piccoli impianti che alimentano le utenze di edifici sui quali gli interessati effettuano interventi di risparmio energetico adeguatamente certificati.

Attualmente è possibile scegliere una delle seguenti due opzioni:

1. SCAMBIO SUL POSTO (Solo per impianti da 1 a 20 kWp): consiste nel consegnare alla rete l'energia prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi oppure, al contrario, prelevare dalla rete l'energia necessaria ai propri consumi in eccesso rispetto alla propria produzione, effettuando i relativi conguagli con il distributore a fine anno. 2. CESSIONE (per tutte le taglie superiori a 1 kWp): consiste nel cedere alla rete tutta l'energia prodotta ai prezzi fissati dall'AEEG. Per gli impianti di potenza superiore ai 20 kW non è possibile lo scambio sul posto: si diventa automaticamente produttori di energia. Le tariffe incentivanti vengono differenziate in base alla potenza dell'impianto e al grado di integrazione:

IMPIANTI NON INTEGRATI: impianti realizzati a terra oppure in modo non complanare alla superficie su cui sono installati. TARIFFA INCENTIVANTE: * Per impianti con potenza nominale da 1 a 3 kWp: 0,40 ?/kWp * Per impianti con potenza nominale da 3 a 20 kWp: 0,38 ?/kWp Per impianti con potenza nominale superiore ai 20 Kwp: 0,36 ?/kWp

IMPIANTI PARZIALMENTE INTEGRATI: Impianti installati su tetti piani e terrazze per i quali la metà dell'altezza dei moduli non superi l'altezza della balaustra perimetrale oppure quelli realizzati in modo complanare alle superfici su cui sono fissati (coperture, facciate, balaustre, parapetti) o agli elementi di arredo urbano e viario. TARIFFA INCENTIVANTE: * Per impianti con potenza nominale da 1 a 3 kWp: 0,44 ?/kWp * Per impianti con potenza nominale da 3 a 20 kWp: 0,42 ?/kWp Per impianti con potenza nominale superiore ai 20 Kwp: 0,40 ?/kWp