‘Conto energia’. Metti il pannello, vendi l’energia

E' quel regolamento che dovrebbe consentire di installare i pannelli fotovoltaici sul tetto di casa, e poi, quando non si usa l'elettricità, rivenderla alla rete e guadagnarci anche! Presto sapremo forse i tempi, l'entità e i modi di finanziamento. Intanto, prepariamoci. Cos'è. Si tratta del cosiddetto "conto energia", uno schema di decreto sul fotovoltaico - previsto dal Decreto Legislativo 387/2003, in attuazione della Direttiva europea sulla promozione delle fonti rinnovabili (la 2001/77). E' un provvedimento che incentiva l'energia prodotta dal sole con un sistema simile a quello in Germania e in Spagna. Il nostro paese, il paese del sole, è infatti un po' indietro nella produzione del fotovoltaico: basti pensare che nel 2004 ha installato solo 4 MW mentre la Germania ne ha installato quasi 400: