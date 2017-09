La produzione di elettricità senza necessità di altre forme di alimentazione, salvo l'irradiazione solare, rende i pannelli solari fotovoltaici particolarmente vantaggiosi sotto l'aspetto economico, una volta che l'investimento iniziale di acquisto e messa in opera sia stato ammortizzato. Questo può avvenire in 8-10 anni, grazie al sistema incentivante previsto dal 'conto energia' che consente di aumentare i profitti di un impianto solare. Il conto energia prevede tre agevolazioni basate sulla potenza produttiva dell'impianto basato sui pannelli solari.

Dal 19 settembre, giorno di apertura per la presentazione delle prime domande, al 30 settembre, termine per il primo trimestre di incentivazione, sono 3.500 circa le richieste pervenute al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) che, per conto del Ministero delle Attività produttive, attua le necessarie procedure.

Il forte apprezzamento del piano di incentivi è testimoniato dalla "dimensione quantitativa" delle richieste. Le domande pervenute per impianti da 1 a 20 kW sono infatti 1.912, per una potenza totale di 14.264 kW; 1.042 per strutture da 20 a 50 kW, per un totale di 47.694 kW e 55 per impianti con potenza maggiore a 50kw , per un totale di 33.334 kW. Per i piccoli impianti - fino a 50kW - si sono quindi già raggiunti i 61,9 MW di richieste, superando in pochi giorni il traguardo di 60 MW. Per i grandi - oltre i 50 kW - si sta già raggiungendo il limite dei 40MW, considerando che per ulteriori 456 domande non è ancora stata fatta la valutazione di potenza e molte altre, spedite in tempo utile, stanno ancora arrivando. I MW di potenza degli impianti fotovoltaici finora installati in Italia si contavano sulle dita di una mano: in pochi giorni si sono potenzialmente moltiplicati di oltre dieci volte, e proprio grazie all'interesse dei soggetti medio-piccoli.