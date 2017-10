Coop e Katharine Hamnett per l’abbigliamento solidale

"TOGETHER IS POSSIBLE", "LOVE", KNOWLEDGE IS POWER", ma anche "GENIUS" e "SAVE THE FUTURE" per i più piccoli, sono i messaggi lanciati nella nuova collezione primavera estate 2012 e disegnati dalle mani di Katharine Hamnett, in esclusiva per Solidal Coop. Una linea di abbigliamento tutta in cotone biologico e certificata Fairtrade, proveniente dall'India, in grado di garantire alle popolazioni e ai coltivatori locali una giusta remunerazione e all'ambiente l'adeguata protezione. Definita da Vogue la "Regina del Green", la Hamnett è una delle pioniere della moda etica e già alla fine degli anni '80 inzia a fare ricerche sugli impatti delle coltivazioni industriali di cotone che servivano l'industria dell'abbigliamento, scoprendo abusi, avvelenamenti e condizioni di lavoro di quasi schiavitù. Perché un messaggio funzioni, non si può fare a meno dell'estetica: la scelta cade allora sulle t-shirt che hanno reso famosa la stilista in tutto il mondo, fin dalla fine degli anni '70. "Ci siamo trovati subito in accordo, perché condividiamo gli stessi valori - ha spiegato la Hamnett - in questo modo con COOP, siamo riusciti a rendere equa e solidale tutta la filiera produttiva". La collezione comprende mini abiti, polo, shorts per donna; pantaloni, polo, camice per uomo e t-shirt per bambini: "La scommessa - aggiunge Domenico Brisigotti, Direttore Prodotto a marchio COOP - è quella di generare un cambiamento duraturo nel tempo. Cambiamento che parte dal consumatore, un po' più povero, ma molto più consapevole".

Katharine Hamnett con una delle t-shirt da lei disegnate.

Cosa significa cotone "biologico"