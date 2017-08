Taglio delle emissioni e differenziata, Costa Crociere punta sulla sostenibilità

I colossi dei mari, le enormi imbarcazioni turistiche di Costa Crociere, stanno riducendo il loro impatto ambientale, per cercare di non compromettere ulteriormente le acque in cui navigano. I nuovi obiettivi raggiunti nel campo della tutela dell'ambiente sono stati resi noti in occasione della pubblicazione del decimo bilancio di sostenibilità della compagnia di navigazione, intitolato “Sea You Tomorrow - Rotta verso il futuro”.

Riduzione delle emissioni inquinanti

Raccolta differenziata al 100%

Tutela della biodiversità

Guardando al futuro