Cucina la salute con gusto diventa un ricettario e vince un premio

Fondere tradizione gastronomica regionale, innovazione ai fornelli, attenzione per la salute e per l'ambiente è possibile: ne è la prova Cucina la salute con gusto, un progetto di formazione per giovani chef ideato da Ballarini con la collaborazione di Associazione professionale cuochi italiani (Apci), Associazione nazionale dietisti (Andid) e LifeGate, e che oggi è diventato anche un libro.

Il ricettario Cucina la salute con gusto

I premi, l'Academy e il nuovo ricettario