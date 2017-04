Ecco Diaman Tech, primo equity crowdfunding in Italia

Diaman Tech ce l’ha fatta ed è il primo caso, in Italia, di equity crowdfunding, cioè la raccolta fondi dal pubblico in cambio di quote societarie di una start-up innovativa, il tutto attraverso portali online dedicati e regolamentati, sulla base del regolamento di Consob. Sul sito internet di Unicaseed, la raccolta ha superato i 147mila richiesti per la validità dell’operazione. Gli investitori istituzionali (che dovevano sostenere almeno il 5% della raccolta) hanno coperto il 13,3% dell’offerta. DiamanTech è una start up innovativa nata nel 2012 come spin-off delle attività tecnologiche e software del gruppo Diaman Holding con l'obiettivo di diventare una delle principali società fornitrici di applicativi software per la finanza. I software realizzati sinora sono Exante e Bond Selector nelle due versioni: gratuita (www.iscoring.it) che ripropone i Rating delle maggiori agenzie tradotti in numero e a pagamento (www.irating.it) che permette di valutare il merito di credito delle società attraverso un innovativo Rating Implicito iRating con l'ambizione di cambiare il paradigma nel mondo dei rating.