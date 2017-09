Ecco cosa turba il sonno degli italiani

A come Ambiente. Ben il 71,9% degli italiani ritiene la questione ambientale prioritaria insieme al lavoro e, in tempo di crisi e di tassi di disoccupazione in crescita, non é affatto un dato scontato. Se da un lato infatti, per questioni economico-sociali é la questione lavorativa a turbare il sonno degli italiani, dall'altro cresce l'attenzione per l'ambiente, minacciato dall'inquinamento e dalle attività invasive dell'uomo. Questo il dato emerso dall'indagine di Ecobarometro (0sservatorio che analizza e registra scelte, comportamenti, attese e tendenze in atto nella società italiana in riferimento ad ambiente, ecologia, risorse, sostenibilità) , secondo cui più di 7 italiani su 10 sono preoccupati per l'inquinamento e per lo spreco di risorse. Entrando nella dimensione locale inoltre la protesta si concentra su un problema storico a livello infrastrutturale, ovvero l'arretratezza del sistema di trasporti che in Italia penalizza il trasporto su ferro a vantaggio degli ingorghi su gomma. Il sondaggio di Ecobarometro ha tuttavia indicato anche i responsabili della cattive politiche in tema di ambiente: il 75,7 degli intervistati attribuisce al governo centrale la responsabilità di risolvere i problemi ambientali, mentre il giudizio sulle amministrazioni locali, pur restando negativo, è meno severo (bocciate nel 61,5 per cento dei casi). Gli italiani ripongono infine grandi speranze nelle fonti energetiche pulite, in primis il solare, seguito da eolico e idroelettrico. Bocciato il nucleare: solo il 30 per cento delle risposte è a favore e si scende al 25 per cento in caso di centrale atomica a due passi da casa, forse complice la sindrome Nimby (Not In My BackYard). Buone notizie anche per quanto riguarda le pratiche ecosostenibili, che ognuno di noi può attuare a casa propria: il 98 per cento usa infatti lampadine ad alta efficienza, il 96 per cento ha comprato un elettrodomestico che riduce i consumi, il 73 per cento ha adottato una misura di coibentazione (dall'isolamento delle pareti ai doppi vetri). La sensibilità ambientale si diffonde, non perdiamo altro tempo!