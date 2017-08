Ecologiche, comode e italiane, sono le sneakers fatte di carta

Nata a Capannori, in provincia di Lucca, la start up Cartina realizza scarpe utilizzando un materiale economico e sostenibile: la carta riciclata. Cartina, nata nel 2014 dalla collaborazione tra l’imprenditore Maurizio Colucci e il professionista del settore moda Mirko Paladini, è la prima scarpa in carta riciclata e riciclabile e l’azienda ha brevettato questo innovativo sistema di produzione.