Cresce l’e-commerce ma le emissioni della logistica sono in calo

L'e-commerce cresce, anche in Italia. Secondo le previsioni almeno di un 20 per cento. Dopo il settore turistico, sono l'informatica e l'abbigliamento a trainare il settore. Ma a parità di crescita del volume d'affari delle consegne a domicilio dei prodotti, cresce anche l'impronta di carbonio della logistica. Ups lo scorso anno ha rivisto i propri obiettivi di sostenibilità proprio in quest'ottica, ponendosi nuovi target di riduzione delle emissioni generate dalle attività di spedizione via terra a livello globale: il 12 per cento entro il 2025.

Mobilità urbana e carburanti alternativi per ridurre le emissioni della logistica

Software e droni nel futuro della logistica