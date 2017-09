L’economia circolare aiuta Nike a raddoppiare gli affari e dimezzare l’impatto

Nike, il noto marchio di abbigliamento sportivo, ha pubblicato la scorsa settimana il suo ultimo rapporto di sostenibilità ed ha annunciato la nuova collaborazione con la Ellen MacArthur Foundation, fondazione senza scopo di lucro statunitense che devolve circa 225 milioni di dollari annui in sovvenzioni e investimenti in progetti per favorire l’economia circolare.

Raddoppiare gli affari e dimezzare l’impatto

Cos’è l’economia circolare

Meno sprechi e prodotti più ecologici

Fornitori selezionati

I nuovi obiettivi