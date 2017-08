Benvenuti nell’era dell’economia condivisa

Sono sempre di più e sempre più frequentati le piattaforme digitali che mettono in contatto persone con persone per scambiare, condividere o vendere direttamente beni, competenze, denaro. Servizi che rientrano in quella che viene definita l'economia della condivisione, o, consumo collaborativo, e che, disintermediando propongono nuovi modelli di consumo e nuovi stili di vita basati sul riuso piuttosto che sull'acquisto, sull'accesso al bene piuttosto che il possesso, sulla fiducia verso gli sconosciuti piuttosto che la diffidenza. Qualche esempio? Airbnb mette in contatto chi cerca ospitalità e chi la offre. Così facendo, il proprietario guadagna qualcosa, l'ospite vive un'esperienza di viaggio più vera, entrambi sperimentano una nuova occasione di incontro e l'ambiente ringrazia. Gli stessi benefici si ottengono utilizzando Blablacar o Carpooling, piattaforme che mettono in contatto chi offre un passaggio in auto con chi lo cerca, piuttosto che LocLoc, una servizio che permette di prestare, o prendere in prestito, gli oggetti che usiamo solo poche volte l'anno (si pensi alla gelatiera, la racchetta da tennis, il trapano, ecc). "Nulla è inutile", invece, è il motto di Reoose a cui fa eco Yourec, "Ciò che non serve a te può servire a qualcun altro". Questi servizi insieme a Baratto facile, Zerorelativo, SwapClub e tanti altri facilitano lo scambio di beni, mentre Ifoodshare, invece, permette di condividere il cibo in eccedenza. Ma la lista potrebbe continuare. Oggi in Italia i servizi collaborativi raccolti nella directory Collaboriamo.org sono più di 100 ma, ma almeno altri 50 aspettano ancora di entrarvi.