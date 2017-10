Il software che aiuta a diminuire la CO2

Sono oltre 160 le amministrazioni, tra Comuni e Province, ad aver adottato il software ECORegion, programma online riconosciuto dall'Unione Europea come strumento ufficiale del "Patto dei Sindaci" per preparare i bilanci delle emissioni di CO2. Elaborato da Alleanza per il Clima - la sezione italiana di Climate Alliance, la rete europea di 1700 comuni attivi sul fronte delle politiche ambientali virtuose - il programma consente di quantificare, monitorare e analizzare, singolarmente o in rete, le proprie emissioni di CO2. Uno strumento che si è rilevato fondamentale e che, se ben radicato e diffuso nel territorio, potrà aiutare il nostro Paese a raggiungere gli obiettivi 20-20-20, ovvero la riduzione del 20% entro il 2020 delle emissioni di CO2, aumentando del 20% l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il software disponibile e utilizzabile online ha creato una vera e propria rete di Comuni virtuosi, spesso limitrofi e con la stessa filosofia d'intenti, nel campo della mobilità, della gestione dei rifiuti e dell'efficienza energetica. Ciò che emerge dalle prime analisi fornite, è la creazione di una vera e propria "community": è quanto è successo ad esempio in Provincia di Sassari, dove 67 comuni hanno adottato il programma coordinati dal Patto dei Sindaci, o al territorio della Provincia di Roma, dove il numero di comuni coinvolti, attualmente 29, dovrebbe raggiungere le 40 unità entro la fine dell'anno. C'è poi il caso di Belluno, attiva con ECORegion nel progetto Interreg IV Italia-Austria - Climaneutralità nella regione Dolomiti. O ancora le 13 munipalità attive nelle Marche, 9 in provincia di Pescara, 5 nella Provincia autonoma di Bolzano che si sono messe in rete. Un quadro che fa ben sperare per il futuro e che mostra quanto possono fare le piccole amministrazioni nella sfida per la riduzione delle emissioni climalteranti.