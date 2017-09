Edificio fotovoltaico a Como

Uno dei temi più interessanti e stimolanti per i progettisti è la ricerca di integrazione tra sistemi tecnologici per l'utilizzo di energie non inquinanti e gli edifici già esistenti, configurati spesso in aggregazioni ambientali compromesse. Proprio in questa casistica si inserisce la progettazione affrontata dagli architetti Marco Balzarotti e Renato Conti all'interno del nucleo storico della città di Como. Essa può essere presa ad esempio per dimostrare come lo sfruttamento dell'energia solare in architettura non sia un'opzione percorribile solo nel caso di nuove edificazioni, ma piuttosto costituisca una notevole occasione per una corretta e innovativa riqualificazione urbana nel rispetto dell'ambiente. Una tematica questa che nel prossimo futuro dovrà necessariamente avere un ruolo fondamentale nello sviluppo della moderna architettura.