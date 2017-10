Edilizia e sostenibilità a Bologna

E' in corso proprio in questi giorni il salone internazionale delle costruzioni (Saie 2010), allestito nella sede di BolognaFiere (Bologna) dal 27 al 30 ottobre. In esposizione tutti gli ultimi ritrovati della tecnica per ridurre l'impatto ambientale delle abitazioni, ottimizzando così l'impiego delle risorse. Tra le aziende che partecipano a questa manifestazione vi è Mitsubishi Electric, presente con uno stand dedicato alla propria gamma di inverter e moduli fotovoltaici di ultima generazione. L'azienda infatti ha esposto i pannelli fotovoltaici della serie PV-TJ a 60 celle con 4 bus bar (ovvero i componenti che hanno il compito di canalizzare gli elettroni generati dal modulo per il cosiddetto effetto fotovoltaico, ndr)per cella. Il passaggio da due a quattro bus bar ha comportato quindi la riduzione dello stress patito dagli stessi contatti, specie quando soggetti a sbalzi notevoli di temperatura. D'estate infatti la temperatura degli stessi moduli può raggiungere i 60° durante il giorno per scendere a 20° durante la notte: lo stress dei componenti e reofori è stato dunque compensato da un'accurata progettazione. Nell'ottica di fornire prodotti che coniughino alta qualità, efficienza e affidabilità, Mitsubishi Electric ha presentato a Bologna anche la nuova serie di inverter (ovvero le macchine in grado di convertire la corrente continua in corrente alternata) ad alte prestazioni della serie S, che comprendono una nuova scatola progettata per resistere più efficacemente all'ambiente esterno. Nel corso della manifestazione c'è stato spazio anche per la creatività e per i giovani talenti: il concorso SaieSelection ha infatti premiato under 40 e studenti che hanno lavorato immaginando diversi modi di abitare.