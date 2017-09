Enea ed IBM presentano un nuovo supercomputer

Si potranno, ad esempio, ridurre i tempi di elaborazione dei modelli climatici, nell'ordine delle decine di volte. Allo stesso modo si potranno ridurre enormemente i risultati delle simulazioni dei disastri naturali, un elemento decisivo per offrire rapidità di risposta in caso di calamità naturali. Le sue peculiarità non si limitano alla potenza e alla velocità ma si estendono all'ottimizzazione degli spazi fisici e all'efficienza energetica garantite dalle architetture IBM Blade e dai nuovi processori Intel Xeon Quad-Core. "La realizzazione di questa infrastruttura di calcolo, che si inserisce nella Grid ENEA arricchendola per capacita' di elaborazione e flessibilità - afferma Silvio Migliori, responsabile scientifico del progetto CRESCO (Centro Computazionale di Ricerca sui Sistemi Complessi) - ci consentirà di esplorare molteplici aree di ricerca dove la modellazione matematica e il calcolo numerico intensivo consentono di effettuare delle analisi altrimenti precluse con metodologie differenti". "Grazie al progetto CRESCO - afferma Maurizio Urbani, direttore generale di ENEA - nasce nel Mezzogiorno d'Italia una rete a cui potranno far capo i diversi poli di ricerca scientifica e tecnologica del nostro Paese. Questo contribuirà a rendere la ricerca e l'industria nazionale in grado di competere in ambito europeo in settori vitali e di grande futuro come lo spazio, la modellistica climatica, la simulazione di reti tecnologiche complesse, la bioinformatica, il nucleare, i nuovi materiali". Rudi Bressa