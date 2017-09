Energia dal vento, bruciate le tappe

Tagliato oggi un traguardo che si pensava raggiungibile solo nel 2010: l'ultimo anno sono state installate talmente tante turbine eoliche in tutta Europa da raggiungere cinque anni prima la capacità produttiva ipotizzata. L'EWEA, European Wind Energy Association, grida ai quattro venti (!) al successo. L'energia eolica cumulativa è aumentata del 18% in un anno, portando il totale a 40.504 MW (megawatt), rispetto ai 34.372 MW che erano a fine 2004. 6.183 MW di nuove turbine eoliche l'ultimo anni, per un indotto di circa 6 miliardi di €, e milioni di tonnellate di petrolio e CO2 risparmiate.

Le torri eoliche sono brutte?

Nel frattempo, in Italia fanno molto discutere la moratoria imposta ai nuovi impianti eolici dalla regione Puglia e il progetto di un impianto in Maremma, che sarebbe in grado di alimentare una città di 50.000 abitanti (in prossimità di un viadotto che ha già esteticamente deturpato l'ambiente). Certi ambientalisti non sono mai contenti. Le torri eoliche sono brutte? Il rischio è quello di un ambientalismo estetico e privo di sostanza, incapace di affrontare i problemi di volta in volta con i relativi distinguo. Le soluzioni: evitare di pensare a impianti eolici in Parchi e aree naturalistiche preziose; progettarle in aree dismesse; pensare alle turbine eoliche off-shore, filari di turbine impiantate in mare aperto.

Il vento è discontinuo?

E' opportuno puntare su tutte le fonti rinnovabili. Sul sole, sull'idroelettrico sostenibile, sul vento, visto il grande potenziale della nostra penisola.

C'è una mappa del vento nel Mediterraneo, del Cnr, che censisce ed indica con precisione meteo-statistica le aree più redditizie dove impiantare filari di turbine e ricavarne energia abbondante, inesauribile, gratuita, pulita.

Sarebbe intelligente puntare sulle energie rinnovabili anche per creare nuovi posti di lavoro, nuove aziende, recuperare siti industriali dimessi, essere autosufficienti dal punto di vista energetico. In un soffio.