Energia eolica

Il vento non è altro che un fenomeno provocato dalla differenza di riscaldamento delle masse d'aria che si trovano al di sopra della Terra. Le zone al di sopra delle terre emerse si scaldano di più rispetto a quelle sopra le acque. La differenza di temperatura produce una differenza di pressione che a sua volta provoca lo spostamento delle masse d'aria: è questo spostamento che viene chiamato "vento". L'energia eolica prevede lo sfruttamento dell'energia cinetica dell'aria convertendola in energia meccanica attraverso l'uso di aeromotori (ad esempio per la movimentazione, macinatura e frantumazione dei materiali) oppure convertendola in energia elettrica, continua o alternata, attraverso l'uso di aerogeneratori o generatori eolici. Questi possono essere isolati (utenze domestiche) o possono essere collegati a reti locali, regionali o nazionali. Un aerogeneratore è costituito principalmente da un sostegno, da un rotore e da pale eoliche. Queste sono disegnate in modo tale da essere messe in movimento dal vento; la loro rotazione viene trasmessa al rotore che è collegato ad un generatore di corrente, producendo in questo modo elettricità. I generatori eolici, a fronte di una produzione pulita dell'energia, presentano alcuni problemi di impatto ambientale. In primo luogo si tratta di elementi piuttosto visibili sul territorio, sia per la loro grandezza (non tanto per le utenze isolate quanto per le centrali) sia per il loro posizionamento (che dipende ovviamente dalla "ventosità" del sito). In secondo luogo il movimento delle pale genera rumore, e non sempre è gradevole. Una certa distanza dalle zone abitate è auspicabile per questi motivi e per ovvie ragioni di sicurezza. Si deduce quindi che l'inserimento di centrali eoliche sul territorio non sempre può essere una facile operazione. Valeria Roviglioni Architetto